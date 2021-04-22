Путин заявил о попытке Украины похоронить Минские соглашения

Вопрос о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска, который поднимает Украина, представляет собой попытку уклониться от урегулирования конфликта и похоронить Минские соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости в четверг, 22 апреля.

По словам главы государства, Белоруссия не вмешивается в переговорный процесс, а только создала для него условия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил идею перенести из Минска переговорную площадку Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Он выразил недоумение, «зачем ехать за тридевять земель», если можно проводить встречи «за забором, у твоих родных людей».

В начале апреля украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что делегация Киева в ТКГ отказалась после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».