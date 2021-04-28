Глава МИД России Сергей Лавров призвал Украину не рассчитывать на помощь США. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет — ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство [украинского президента Владимира] Зеленского», — подчеркнул министр.

В марте 2021-го пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена выделит еще 125 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи. Он также уточнил, что Вашингтон намерен продолжить передавать Киеву так называемые летальные вооружения. В военном ведомстве считают, что это поможет Украине «более эффективно обороняться от российской агрессии».

При этом Москва неоднократно выражала обеспокоенность относительно таких поставок. Так, еще в марте 2017-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки летального оружия на Украину могут развязать кровопролитие в Донбассе.