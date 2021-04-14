Патрушев заявил о подготовке Украиной провокаций с гибелью своих солдат

Украина может начать военные действия против Крыма, устроив с помощью США провокации с гибелью своих солдат и потерей техники, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости в среду, 14 апреля.

«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

Он отметил участившиеся со стороны Киева заявления о планах установить силовым путем контроль над Крымом. Подобная риторика поддерживается Вашингтоном, отметил Патрушев.

По его словам, центры подготовки диверсантов появились на Украине «с подачи западных спонсоров». Он не исключил, что выпускники этих центров будут «нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств». Он добавил, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины.

Ранее в апреле секретарь Совета безопасности заявил, что Москва не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но в случае необходимости примет конкретные шаги.