Патрушев сообщил о развернутых на Украине центрах подготовки диверсантов

Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований развернуты на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

По словам Патрушева, центры подготовки диверсантов появились на Украине «с подачи западных спонсоров». «Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — добавил он.

Ранее 14 апреля секретарь Совбеза сообщил об угрозе терактов в Крыму из-за деятельности США, некоторых стран Евросоюза и Украины. Деструктивная деятельность этих государств, по его мнению, является главной причиной возникновения на полуострове осложнений межнациональной и межконфессиональной обстановки.

В начале апреля Патрушев раскрыл планы России, касающиеся конфликта в Донбассе. Он отметил, что страна не планирует вмешиваться, но следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать конкретные меры.

В марте в Донбассе началось новое обострение ситуации. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, перемещении военной техники к линии соприкосновения и разведывательных действиях. Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границ государства.