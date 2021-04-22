Украина попросила у США помощи в противодействии российской угрозе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с Reuters.

По словам главы ведомства, в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон о помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».