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Украина попросила у США помощи в противодействии российской угрозе

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Фото: страница Дмитрия Кулебы в Facebook

Украина попросила у США помощи в противодействии российской угрозе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с Reuters.

По словам главы ведомства, в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон о помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».

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