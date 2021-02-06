Киев захотел привлечь США и Польшу к переговорам по Донбассу

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. Он, в частности, выступил за то, чтобы привлечь к переговорам США и Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Укринформ».

«Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — отметил он.

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Резников подчеркнул, что помощь Франции и Германии в рамках «нормандского формата» за шесть лет не способствовала завершению конфликта в Донбассе. По его словам, новая администрации США, которая имеет обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польше, которая будет председательствовать в ОБСЕ, удастся побудить российские власти сесть за стол переговоров и в итоге договориться, «а не просто блокировать все процессы».

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

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