США продолжат защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

Один из журналистов спросил, рассматривается ли запрос Киева о том, чтобы предоставить больше вооружений, в том числе ракеты Patriot.

«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», — сказал Прайс.

Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».

20 апреля Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает Россию как «агрессора» в связи с ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, США не видят никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность.

Ранее бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил возможность противостояния России и США на территории Украины. По его словам, война вполне может состояться, если в зону конфликта прибудут американские войска или войска НАТО.

13 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак захотел разместить на Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.