Возможность войны России и США на территории Украины оценили

Война России и США на территории Украины вполне может состояться, если в зону конфликта прибудут американские войска или войска НАТО. Возможность противостояния оценил бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

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«С точки зрения текущей динамики, Россия может позволить себе войну в Донбассе, а США — нет. Потому что тогда Штаты потеряют свое мировое лидерство, их обгонит Китай, причем обгонит навсегда. С этой точки зрения война, где может участвовать Вашингтон, скорее маловероятна», — порассуждал политик.

Кроме того, Якыш рассказал, что с тревогой смотрит на обострение отношений между Россией и Украиной, поскольку это может привести к необратимым последствиям. В этой связи он также оценил возможное столкновение между Москвой и Киевом: если оно случится, Украина, скорее всего, проиграет войну.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. По мнению Москвы, российские войска находятся там, где это целесообразно.

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