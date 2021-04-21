Скандальный украинский завод признали должником России

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании с украинского завода «Мотор Сич» 42 миллионов рублей за незаконное использование товарных знаков «Ми»/Mi, принадлежащих российскому «Национальному центру вертолетостроения имени Миля и Камова». Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает РИА Новости.

Как говорится в документе, решение арбитражного суда Москвы, принятое в январе, признано законным в отношении ответчика. Вместе с тем суд удовлетворил апелляцию истца к занимающемуся производством авиадвигателей предприятию, ранее попавшему в скандал с национализацией в собственной стране.

Речь идет о расширении запрета на незаконное использование спорных брендов на категорию «транспортные средства». До этого говорилось только о категории «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Судебное разбирательство с «Мотор Сич» началось в конце 2019 года. В исковом заявлении сказано, что завод модернизирует вертолет типа Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, но рекламирует продукт как новый вертолет Ми-8МСБ и Мi-8МSB.

Украинское предприятие отказалось признавать проблему, сославшись на принцип исчерпания права и указав, что модифицирует продукцию истца. Первая инстанция согласилась с доводом частично, но признала, что «Мотор Сич» все равно нарушает права бренда для услуг по ремонту и техобслуживанию. Апелляционный суд в свою очередь объяснил ужесточение решения тем, что «модернизация» и «модификация» в большей степени относятся к созданию продукции.

С 2016 года активы «Мотор Сич» начали приобретать китайские инвесторы. Последнюю сделку, в ходе которой новые владельцы должны были получить полный контроль над заводом, заблокировал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В марте этого года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о национализации предприятия. Китайская сторона в ответ пригрозила многочисленными судами, а также заявила о печальных последствиях для инвестиционного климата в республике.