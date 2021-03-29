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В Китае предупредили Украину о больших потерях из-за «Мотор Сич»

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Фото: Serhii Pustovit / Global Look Press

Национализация предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич» может привести Украину к большим потерям, поскольку она самым серьезным образом подрывает доверие иностранных инвесторов к вложениям в страну. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

По словам эксперта, инцидент может закончиться ухудшением инвестиционного климата, а значит, и оттоком капитала из страны. Пострадавшие китайские компании, помимо обращений в суды, вправе начать резко критиковать Киев.

Хун Тао заметил, что Украине грозит ситуация, когда у ее предприятий нет ни производственного капитала, ни рынка для сбыта. Проблема усугубится, если обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя.

При этом он заметил, что полномасштабные экономические санкции в отношении Украины пока не планируются, так как, возможно, действия руководства страны объясняются внешним давлением. Тем не менее, заключил он, Киев должен хорошо осознавать риски вмешательства в экономику, из-за которого пропасть могут и технологии, и финансы.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия. МИД Китая раскритиковал это решение, потребовав уважать интересы китайских компаний. Те в свою очередь готовят многочисленные обращения в суды.

«Мотор Сич» является одним из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Компании из Китая начали покупать его в 2016 году, и на данный момент им де-факто принадлежит 75 процентов акций компании. Тем не менее сделка так и не была одобрена — СНБО заподозрила, что настоящей целью инвесторов было не развитие завода, а вывоз технологий и производственных мощностей в Китай.

Остановить продажу Киев долгое время уговаривали США. Американские чиновники объясняли, что если сделка состоится, то китайские власти получат чувствительные технологии.

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