Мир
 
Последние новости
Россия ответила на ультиматум Чехии
В США начали новое расследование по делу Джорджа Флойда
Незнакомка проникла в резиденцию принца Эндрю и объявила себя его невестой
В Крыму указали на важный посыл Путина в словах про Шерхана и Табаки
Полиция Москвы заявила о шести тысячах участников несогласованной акции
Кравчук рассказал о готовности внука стрелять по людям с «российскими флагами»
В Киеве побили известного ведущего
Вора в законе Васю Бандита отправили под суд за его титул
Впервые получено эффективно убивающее рак вещество
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции рассказали о большой ошибке Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Kevin Lamarque / AP

На Украине царит раскол, и разжигание конфликта с Россией приведет к гражданской войне и даже катастрофе для всего мира. Последствия эскалации предсказал бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его мнению, война — худший сценарий украинского кризиса. При этом Якыш убежден, что западные страны стремятся разжечь противостояние. Между тем Украине нужна «не война, а установление прочного мира». В этой связи политик раскритиковал действия украинских властей по урегулированию конфликта на востоке страны.

«Я считаю, что [украинский президент Владимир] Зеленский делает большую ошибку, доверяя Западу. Он хочет поднять свой авторитет в глазах народа, но это будет конец его политической карьеры... Для мирного единства Украины необходимы искренние усилия всех участников. А Зеленский делает наоборот, просто ищет себе защиту и поддержку», — отметил бывший министр.

Кроме того, Якыш считает, что Турция в этом конфликте не будет поддерживать никого. Он убежден, что Зеленский не получит поддержки даже со стороны Европы и Америки.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. По мнению Москвы, российские войска находятся там, где это целесообразно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скандальный украинский завод признали должником России
Кравчук захотел встретиться с Путиным
Глава ЛНР оценил право Зеленского назначать встречи Путину в Донбассе