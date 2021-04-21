Глава ЛНР оценил право Зеленского назначать встречи Путину в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права назначать встречи в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Его цитирует ТАСС.

Пасечник заявил, что не может остаться в стороне и не прокомментировать инициативу Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе. «Вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали», — подчеркнул глава ЛНР.

Он также коснулся вопроса обострения ситуации в регионе и призвал Зеленского, «прежде чем снова наставить оружие на жителей Донбасса, подумать, чем это для него обернется».

20 апреля Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война». Украинский лидер отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Путин, по словам его пресс-секретаря, был уведомлен об инициативе, но еще с ней не ознакомился.