Соловьев оценил обращение Зеленского к Путину о встрече в Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение главы Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Донбассе. Ситуацию между главами государств он оценил в своем Telegram-канале.

«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. Зеленскому надо встречаться с [Денисом] Пушилиным и [Леонидом] Пасечником», — отметил Соловьев.

Ведущий уверен, что украинскому лидеру надо говорить напрямую с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, в прошлом Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями самопровозглашенных народных республик Донбасса.

Ранее Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». Он отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе было предложено встретиться на линии разграничения для понимания ситуации.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.