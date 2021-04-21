В Совфеде дали совет Зеленскому после его обращения к Путину

Сенатор Алексей Пушков дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому после его обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Пушков призвал Зеленского прекратить играться пустыми словами. По его словам, сперва президенту Украины следует полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса, если он беспокоиться о проживающем там населении. Член Совфеда отметил, что до тех пор пока это не будет сделано, «выспренно-пустые речи» Зеленского бьют мимо цели и не имеют никакого смысла.

Помимо этого, парламентарий заявил, что выступление Зеленского было «слабым», и также напомнил о планах Киева зачистить самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР)

Ранее президент Украины обратился к Владимиру Путину и предложил ему встретиться в Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский. Украинский лидер отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.