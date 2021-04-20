США назвали Россию «агрессором» из-за ситуации на границе с Украиной

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает Россию как «агрессора» в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США не видят никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Прайс также подтвердил, что Вашингтон озабочен продолжающимися агрессивными действиями Москвы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента обвинил Россию в пропаганде против Украины. «Мы видели кампанию российской дезинформации, задуманной таким образом, чтобы ложно обвинить Украину в действиях Кремля», — отметил он.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.