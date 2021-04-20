Зеленский рассказал о «шантаже» России на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев взволнован концентрацией российских войск у границ государства. Об этом он рассказал в видеообращении к украинцам, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что официально российские власти называют свои действия «обучением», однако, по его словам, неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Он подчеркнул, что Киев и его международные партнеры требуют, чтобы Москва отвела свои войска от границ Украины.

Помимо этого глава государства заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней. Он также добавил, что эскалация конфликта не является неизбежной, и Киев не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.

Ранее Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему встретиться в Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил он.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.