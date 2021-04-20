На Украине раскрыли планы на случай войны с Россией

Украинские военные рассказали, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют действовать в случае войны с Россией. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Майор подразделения, находящегося около Горловки, заявил, что в последнее время ситуация в Донбассе изменилась. По его словам, военным поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника. Он подчеркнул, что еще несколько недель назад на передовой шла подготовка к наступлению: подходила артиллерия и бронетехника.

Помимо этого, майор пояснил, что сейчас украинские военные минируют нейтральную полосу, дороги и даже передовые позиции, чтобы в случае наступления противника войска можно было отвести на вторую, более укрепленную линию обороны.

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Еще один собеседник издания сообщил, что украинские военные укрепляют границу с Крымом. По его словам, подразделения, которые должны были выехать на луганское направление, сейчас перебрасывают под Крым.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии планов наступления в Донбассе. «Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — заявил Кулеба.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенных Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.