США разработали план вооружения Украины на случай нападения России

Администрация президента США Джо Байдена подготовила варианты предоставления Украине вооружения в случае нападения России. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседника издания, знакомого с ходом обсуждения, помощь со стороны США включает в себя противотанковые, противокорабельные и зенитные системы. Кроме того, администрация Соединенных Штатов также рассматривает возможность введения в отношении России дополнительных экономических санкций.

Такие меры были приняты после получения снимков со спутников от компании Maxar Technologies, сделанных в период с 27 марта по 16 апреля. Они, по сведениям издания, доказывают, что Россия наращивает военное присутствие у границ Украины.

В частности, на кадрах запечатлены истребители Су-30 на авиабазе в Крыму. Как пишет WSJ, в марте их еще не было. Кроме того, в других частях региона заметно размещение Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24. Американские власти считают, что в районе границы с Украиной в настоящий момент находятся до 80 тысяч российских военных, что, по заявлениям официальных лиц, почти вдвое больше, чем месяц назад.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, наращивание присутствия у границ Украины, вероятно, может быть одним из способов заставить Украину возобновить подачу воды в Крым. Другие же при этом заявляют, что Россия таким образом готовится к крупному наступлению.

Ранее, 14 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию не усиливать военное присутствие у границ Украины. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Восточной Украины и согласились, что Москве необходимо свернуть наращивание военного присутствия в регионе.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.