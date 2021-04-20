Украина заявила об отсутствии аппетита у Европы к санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у стран Европы аппетита к новым секторальным санкциям против России. Об этом пишет «Европейская правда».

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Он рассказал о видеоконференции с министрами иностранных дел государств Евросоюза и добавил, что сам факт начала дискуссии о секторальных санкциях повлияет на Москву.

«Я не почувствовал какого-то согласованного аппетита к санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась офлайн, то я бы почувствовал их аппетит лучше», — сказал глава МИД.

19 апреля Кулеба сообщил, что предложил Европе ввести новые санкции против России. «Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — заявил он.

Украина обвиняет Россию в очередном обострении в Донбассе. Москва отвергает обвинения.