Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о попытке поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

«Мой президент [Владимир Зеленский] запрашивал телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным недавно, но мы не получили ответа из Москвы. Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил», — сказал глава МИД журналистам.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направлял запрос на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако в Кремле не ответили. «Они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — отметил Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова украинского президента.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. При этом Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границ. В Москве заявили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.