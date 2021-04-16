В Кремле отказались комментировать запрос Зеленского о разговоре с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, действительно ли президент Украины Владимир Зеленский запрашивал разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Я оставляю без комментариев», — заявил пресс-секретарь российского президента.

В то же время он пояснил, что все подобные оперативные вопросы на регулярной основе решаются на уровне политсоветников и помощников глав государств, которые находятся в постоянном контакте.

Ранее в апреле Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro рассказал, что направлял запрос на разговор с Путиным, однако в Кремле на него не ответили. По словам президента Украины, он выразил желание поговорить с российским лидером в связи с обострением ситуации в Донбассе, однако российская сторона якобы не дала согласия на беседу, а позже заявила, что запроса на разговор от Киева не получала.

12 апреля сообщалось, что президент Украины запросил Москву о переговорах со своим российским коллегой. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России на следующий день заявил, что Кремль таких запросов от украинской стороны не получал.