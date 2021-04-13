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Кремль не получил от Зеленского запроса на разговор с Путиным

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «по состоянию на сейчас» Кремль не получал запроса от украинского президента Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли, но за последние дни никаких запросов не было», — сказал Песков.

Накануне представитель Кремля уже отвечал на аналогичный вопрос журналистов. Тогда же он отметил, что Путину всегда есть, что сказать по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.

12 апреля президент Украины запросил Москву о переговорах со своим российским коллегой. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.

С конца марта на юго-востоке Украины участились обстрелы. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В Кремле, в свою очередь, заявили, что при угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры для защиты россиян.

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