Песков назвал основные вопросы Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли что Владимиру Путину сказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 12 апреля.

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«Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе», — сказал он, назвав основные вопросы Путина к Зеленскому.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что ему не известно о запросах Киева на разговор Путина с Зеленским. «За последние дни я никаких запросов не видел», — сказал он.

Ранее в понедельник президент Украины запросил Москву о переговорах со своим российским коллегой. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе. По ее словам, российская сторона пока не ответила на предложение о диалоге.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов. Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно. Он также заявил, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры для защиты россиян.