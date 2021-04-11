Песков раскрыл отношение Франции и Германии к ситуации в Донбассе

Франция и Германия в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а Украина им доставляет головную боль как «анфан террибль», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его цитирует ТАСС.

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По словам Пескова, Россия прикладывает все усилия, чтобы помочь сторонам конфликта его урегулировать, и участники «нормандской четверки», кроме Украины, это понимают. «Но для них, наверное, Украина является таким вот "анфан террибль" (франц. "ужасный ребенок" — прим. "Ленты.ру"), да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее 11 апреля сообщалось, что Песков исключил войну России с Украиной. При этом он заметил, что Москва никогда не останется безучастной к судьбам проживающих в Донбассе русскоговорящих.

До этого в Париже и Берлине призвали Россию объяснить перемещение своих войск у границы с Украиной, а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала не допустить эскалации ситуации в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.