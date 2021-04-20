Зеленский заявил о готовности партнеров принять более жесткие меры против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности международных партнеров страны ввести более жесткие санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев не боится России, так как имеет мощную поддержку других государств. Зеленский рассказал, что он провел переговоры с главами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, а также с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Он подчеркнул, что все эти партнеры выразил свою поддержку Украине, так как видят «истинные мотивы» Москвы.

Глава Украины также рассказал, что международные партнеры Киева готовы поддержать его финансово, начать вводить более жесткие санкции против России и принимать более жесткие резолюции.

Ранее Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему встретиться в Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил он.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.