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США обвинили Россию в пропаганде против Украины

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Россию в пропаганде против Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видели кампанию российской дезинформации, задуманной таким образом, чтобы ложно обвинить Украину в действиях Кремля», — заявил Прайс, обвинив также Россию в наращивании военного потенциала на границе с Украиной. По его словам, США продолжат поддерживать Украину «перед лицом российских угроз».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена подготовила варианты предоставления Украине вооружения в случае нападения России. По информации источников, помощь со стороны США включает в себя противотанковые, противокорабельные и зенитные системы.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.

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