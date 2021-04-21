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В Совфеде назвали кривлянием приглашение Зеленского Путину на встречу в Донбассе

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Стрингер / РИА Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину о встрече в Донбассе можно назвать актерским кривлянием, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Его слова передает РИА Новости.

«[Зеленский] подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт в Донбассе — и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие», — отметил Цеков. По словам сенатора, президент Украины не знает, как закончить войну в Донбассе, и перекладывает ответственность на Россию.

«Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление», — заключил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал украинского лидера прекратить играться пустыми словами. Он добавил, что сперва Зеленскому следует полностью прекратить обстрелы Донбасса, если он беспокоится о проживающем там населении.

Зеленский обратился к Путину 20 апреля и предложил ему встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война». Украинский лидер отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

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