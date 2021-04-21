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Кремль прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский предложил провести встречу в Донбассе. Однако глава государства вряд ли успел ознакомиться с инициативой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он пояснил, что Путин большую часть ночи работал над текстом послания Федеральному собранию, и у него не было времени на другие вопросы. «Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено», — прокомментировал Песков инициативу Зеленского о встрече, отметив, что для нее должны быть определенные предпосылки.

Пресс-секретарь президента также заявил, что официальных запросов от Украины о встрече с Путиным в последнее время не поступало.

Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру 20 апреля и предложил ему встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война». Украинский глава государства отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

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