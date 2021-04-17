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Макрон после встречи с Зеленским захотел переговорить с Путиным

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19 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
19 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным», — говорится в коммюнике по итогам встречи французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон заявил о необходимости соблюдения минских договоренностей, а также выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию отвести войска от границ Украины. Соответсвующее заявление сделано по итогам визита Зеленского в Париж. Основной темой переговоров была ситуация в Донбассе.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов.

Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль заявляет о пугающей обстановке в Донбассе и призывает власти Украины выполнить Минские соглашения.

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