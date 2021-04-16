Кремль понадеялся на влияние Меркель и Макрона на Зеленского

Москва рассчитывает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон убедят украинского лидера Владимира Зеленского прекратить огонь в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 16 апреля.

«Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий», — сказал Песков, понадеявшись на влияние Меркель и Макрона на Зеленского.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Ангела Меркель примет участие в переговорах президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона по видеосвязи. Собеседник издания ZN.ua отметил, что такой шаг со стороны Меркель свидетельствует о поддержке Берлином действий Киева.

Зеленский посетит Париж для обсуждения обострения ситуации на юго-востоке Украины в пятницу, 16 апреля. Его будет сопровождать супруга Елена Зеленская, которая встретится с женой главы Франции Брижит Макрон. Переговоры состоятся в Елисейском дворце.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обозрения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и призывает власти Украины «отойти от воинствующей тематики».