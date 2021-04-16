Зеленский и Макрон обсудили вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном вопрос вступления в Евросоюз и НАТО, передает ТАСС.

Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС. «Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией», — цитирует украинского лидера «Интерфакс».

По словам Зеленского, Макрон ознакомится с декларацией и даст ответ.

Ранее Зеленский призвал Макрона сделать искусственное дыхание «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.