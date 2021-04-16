Зеленский призвал Макрона сделать искусственное дыхание «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал французского лидера Эммануэля Макрона сделать искусственное дыхание «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас», — ответил Зеленский на вопрос, мертв ли «нормандский формат».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По словам украинского лидера, «нормандский формат» был в коме, но после саммита в конце 2019 года у него появился пульс.

«Но сейчас мы видим, что со здоровьем есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России», — сказал Зеленский, отметив, что Москва «все блокирует».

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне прошел в Париже в декабре 2019 года. Участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия.