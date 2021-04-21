Кравчук захотел встретиться с Путиным

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, он готов встретиться с российским лидером в любое время, «хоть сегодня». «Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — сказал Кравчук. Он отметил, что хотел бы в первую очередь обсудить ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы урегулирования конфликта.

20 апреля с предложением о встрече к Путину обратился президент Украины Владимир Зеленский. Российскому лидеру об этом доложили, но ознакомиться с инициативой он вряд ли успел, сообщили в Кремле.

Ранее Кравчук заявил, что Киев пойдет на компромисс с Москвой только в том случае, если Россия объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Он также потребовал, чтобы российское руководство «возродило Донбасс».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.