США получили от России список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, добавил Прайс.

Также официальный представитель госдепартамента отметил, что посол США в России Джон Салливан пока остается в Москве.

Ранее Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.