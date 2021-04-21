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Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата

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Барт Горман
Барт Горман
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте МИД.

Заместителю посла США Барту Горману вручили ноту ранее 21 апреля, для этого его вызвали в министерство. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. Согласно заявлению ведомства, дальнейшие шаги в ответ на санкции США последуют в ближайшее время.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщалось, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.

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