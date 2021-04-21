Замглавы посольства США вызвали в МИД России

Заместителя главы посольства США в Москве вызвали в МИД России. Об этом пишет РИА Новости.

Причины вызова пока не раскрыты.

20 апреля посол США в России Джон Салливан уехал в Вашингтон для консультаций, но обещал вернуться в Москву в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что ему важно поговорить с новыми коллегами в администрации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между США и Россией.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться