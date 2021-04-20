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Посол США в Москве подтвердил свое возвращение на родину

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посол США в Москве Джон Салливан подтвердил данные о своем возвращении на родину. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что сейчас направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что ему важно поговорить с новыми коллегами в администрации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между США и Россией.

«Я вернусь до встречи президентов Байдена и [Владимира] Путина», — заявил Салливан.

О том, что Салливан на этой неделе вернется в США для консультаций, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. Посол хочет проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

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