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Посол США в Москве отказался покидать Россию

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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол США в Москве Джон Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендацию поехать в Вашингтон на консультации. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его уехать», если хочет, чтобы он покинул Москву.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

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