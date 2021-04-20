Американский посол в Москве вернется на родину

Американский посол в Москве Джон Салливан на этой неделе вернется на родину в США для консультаций, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя госдепартамента США.

По информации издания, Салливан вернется в Соединенные Штаты, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока. «Он вернется в Москву в ближайшие недели», — заверил источник.

Ранее сообщалось, что Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендацию поехать в Вашингтон на консультации. По информации издания Axios, он придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его уехать», если хочет, чтобы он покинул Москву.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».