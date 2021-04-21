Госдеп отказался связывать возвращение посла в США с рекомендациями Москвы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге с журналистами подтвердил, что посол США в России Джон Салливан скоро вернется в Москву, а на родину он уезжал, чтобы повидаться с семьей и провести консультацию с администрацией. Его слова приводит ТАСС.

Прайс отметил, что Салливан не был выслан российской стороной. «Послу не было приказано покинуть страну. Посол возвращается сейчас в подходящее время, чтобы провести здесь консультации, чтобы увидеть свою семью. Я ожидаю, что в ближайшие недели он снова вернется в Москву», — заявил он.

Прайс также добавил, что США «разрабатывают новый подход к Москве», и для Салливана сейчас самое подходящее время, чтобы вернуться и обсудить его.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Россией и США. Сам Салливан сначала отказывался уезжать.

15 апреля Салливан был вызван в МИД в связи с новыми санкциями против России, которые коснулись как юридических, так и физических лиц. В министерстве послу было заявлено о серии ответных мер Москвы.

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