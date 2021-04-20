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Кремль заявил о низшей точке в отношениях с США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Возвращение американского посла в Россию будет зависеть от целесообразности этого, сейчас отношения между РФ и США находятся в низшей точке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 апреля.

Он уточнил, что послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах.

Ранее во вторник посол США в Москве Джон Салливан сообщил о возвращении на родину. По его словам, он направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что ему важно поговорить с новыми коллегами в администрации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между странами.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Джону Салливану поехать на родину для консультаций.

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