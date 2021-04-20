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США обвинили Россию в ухудшении двусторонних отношений

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госдепартамент США обвинил Россию в ухудшении двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

«В эти отношения были привнесены нестабильность и непредсказуемость, это сделала Российская Федерация и президент [России Владимир] Путин», — сказал Прайс. В частности, на это повлияли ситуация вокруг Украины, приписываемые России кибератаки, ситуация с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным, протесты, предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане и другое. При этом США, по его словам, стремятся к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией.

Ранее о низшей точке в отношениях с США заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, возвращение американского посла Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого.

Салливан сообщил о возвращении на родину 20 апреля. По его словам, он направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между странами.

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