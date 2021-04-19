Эксперты спрогнозировали будущее отношений России и США

Введенные CША санкции против России и ответ Москвы на них усложнят отношения между двумя странами, однако не вызовут их радикального ухудшения, спрогнозировали опрошенные РБК эксперты.

Так, научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс усомнился, что встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие недели, поскольку новые американские санкции свидетельствуют о возвращении Вашингтона к политике, существовавшей во время президентства Барака Обамы.

Говоря о будущем саммита, старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков предположил, что он состоится в случае, если стороны имеют конкретную повестку и намерены обсудить вопросы, требующие безотлагательных совместных усилий.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц выразил мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном останутся напряженными на протяжении всего президентства Байдена, поскольку новый американский лидер в отличие от своих предшественников «вообще не ставит перед собой цели улучшить отношения с Москвой».

Вместе с тем собеседники издания полагают, что США и Россия продолжат диалог по вопросам контроля над вооружениями или изменения климата.

13 апреля Джо Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Владимира Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

Уже 15 апреля Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.