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Советник Байдена ответил на вопрос об условиях встречи лидера США с Путиным

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вопрос о встрече лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсуждается, она должна состояться при подходящих условиях. Об этом в интервью CNN заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 18 апреля.

«Я пока не буду углубляться в гипотетические предположения, потому что в настоящее время конкретики о саммите пока нет», — сказал Салливан, отметив, что встреча призвана продвинуть вперед отношения двух стран.

Вместе с этим советник Байдена воздержался от предположений о том, где и когда может пройти такая встреча.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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