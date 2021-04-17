Пушков назвал три причины заинтересованности Байдена в саммите с Путиным

Сенатор Алексей Пушков назвал три причины заинтересованности президента США Джо Байдена в саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно отразиться и на позициях Вашингтона.

«В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США», — объяснил Пушков.

Кроме того, американский президент видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в «мировое сообщество», полагает сенатор. По его мнению, Байден за это потребует от Москвы отказаться от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Еще одой причиной, по которой американский лидер заинтересован в диалоге с РФ, Пушков называет осознание Байденом уязвимости США перед новейшими российскими вооружениями.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом. Пушков, в свою очередь, назвал предложение американской стороны о переговорах — не диалог с контрагентом, а «общение с врагом».