В Совфеде предрекли взаимодействие США с Россией только с позиции силы. Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что предложение американской стороны о переговорах — не диалог с контрагентом, а «общение с врагом».

«Подтекст последних действий администрации Байдена, которые привели многих в замешательство, на деле таков: США будут иметь дело с Россией только с позиции силы, и только на условиях диктующей и карающей стороны — и ни на каких других. В этом и заключается "новая жесткость" политики США при Байдене, которую демократы обещали проводить в ходе предвыборной кампании», — пояснил политик.

Ранее Пушков дал совет президенту США Джо Байдену на случай встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Политик посоветовал главе США избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с Путиным. По его словам, Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией.

15 апреля, президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются: якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.