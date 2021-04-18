В Совфеде дали Госдепу США совет по поводу ответа на российские контрсанкции

Сенатор Алексей Пушков дал Госдепартаменту США совет по поводу ответа на российские контрмеры. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Госдепу, который оставил за собой право ответить на данный шаг российский властей, лучше этого не делать. Член Совфеда посоветовал американским дипломатам почитать заявление президента США Джо Байдена о стремлении к деэскалации. Он также добавил, что при таком развитии событий встреча с российским лидером Владимиром Путиным, которую планирует Байден, точно не состоится.

«США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс», — резюмировал Пушков.

Ранее Госдеп США выразил сожаление из-за контрсанкций России и напомнил о праве ответа на них. По словам представителя внешнеполитического ведомства, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона «ведет к эскалации». При этом он заметил, что действия США «были пропорциональными и подходящими».

16 апреля МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

До этого президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.