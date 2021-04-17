В США напомнили о праве ответа на контрсанкции России

Госдеп США выразил сожаление из-за контрсанкций России и напомнил о праве ответа на них. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства, передает телеканал CNN.

По его словам, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона «ведет к эскалации». При этом представитель Госдепа заметил, что действия США «были пропорциональными и подходящими». «Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — сказал он.

Ранее МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.