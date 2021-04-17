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США задумались об ужесточении санкций против России

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о возможности ужесточения санкций против долговых ценных бумаг России. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 17 апреля.

По данным агентства, речь может идти о запрете американским компаниям покупать российские долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Усиление ограничительных мер возможно в случае, если российская сторона не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США, пояснил собеседник издания.

В настоящий момент Белый дом изучает влияние санкционного пакета, который Байден утвердил 15 апреля.

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