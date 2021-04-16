В Госдуме оценили ответные меры России на санкции США

В комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оценили ответные меры на санкции США. По словам главы комиссии Василия Пискарева, реакция Москвы была логичной.

«В отличие от заокеанских партнеров Россия демонстрирует логичную и взвешенную реакцию на очередной всплеск санкций», — подчеркнул Пискарев. Парламентарий добавил, что в поле зрения комиссии находятся НПО, готовящие рекомендации для госорганов США, а также подбирают кандидатуры среди граждан России и юридических лиц для включения в санкционные списки.

Парламентарий назвал деятельность таких организаций деструктивной и нежелательной на территории России. Кроме того, по словам Пискарева, в Генеральную прокуратуру уже направлены материалы об НПО, которые учат российских граждан формировать заявки на санкции против собственной страны.

Ранее МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.