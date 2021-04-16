Россия
 
Последние новости
Россия опубликовала ответные санкции против США
Врач назвала смертельную опасность воды из-под крана
Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором
США потребовали от России прекратить угрозы судам в Черном море
В Госдуме назвали способ защитить россиян-должников
«Спартак» обвинил арбитров матча с «Локомотивом» в даче ложных показаний
Косачев назвал обвинения США против России полностью бездоказательными
Ефремов увиделся с женой впервые за полгода
Еще две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза
На Кубе завершится эпоха правления братьев Кастро
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили ответные меры России на санкции США

Перейти в «Мою Ленту»
Василий Пискарев
Василий Пискарев
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оценили ответные меры на санкции США. По словам главы комиссии Василия Пискарева, реакция Москвы была логичной.

«В отличие от заокеанских партнеров Россия демонстрирует логичную и взвешенную реакцию на очередной всплеск санкций», — подчеркнул Пискарев. Парламентарий добавил, что в поле зрения комиссии находятся НПО, готовящие рекомендации для госорганов США, а также подбирают кандидатуры среди граждан России и юридических лиц для включения в санкционные списки.

Парламентарий назвал деятельность таких организаций деструктивной и нежелательной на территории России. Кроме того, по словам Пискарева, в Генеральную прокуратуру уже направлены материалы об НПО, которые учат российских граждан формировать заявки на санкции против собственной страны.

Ранее МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия опубликовала ответные санкции против США
В МИД назвали последствие политики США по «сдерживанию» России
Байден подписал указ о введении новых санкций против России